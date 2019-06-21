في أول رد.. حكيم: أنا بعشق علم المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان حكيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، بوستر أغنيته الجديدة "متجمعين".

وكتب حكيم: "أكيد انا سعيد جداً باختيارى للمشاركة فى أغنية افتتاح كأس الأمم الأفريقية فى بلدى الغالية مصر الحبيبة، إلا أننى إنزعجت جداً بعد علمى بإعتراض بعض الاخوة فى دولة المغرب على ظهور علم جهة معادية بكليب الأغنية .. صحيح الحمد لله تم تدارك هذا الخطأ غير المقصود بسرعة فائقة من الجهة المعنية بإنتاج وتصوير الكليب".

وأضاف حكيم:" لكن أنا عايز اوضح أن دورى هو الغناء فقط ولا علاقة لى بأى مشاهد يتضمنها الكليب !! والأهم من كدة إنى أنا و99% من الشعب المصرى لا نعرف ولا نعشق سوى علم المغرب أبو نجمة خضراء على خلفية حمراء، وعمرنا ما سمعنا عن تلك الجهة المعادية ولا يمكن ان نتخيل ان ظهور علمها غير المعروف وبغير قصد يحرك شعرة واحدة فى رأس أى مغربى أو مصرى (يحيا المغرب وتحيا مصر ).

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تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019، باعتذار رسمي إلى المغرب بعد ظهور علم غير معترف به على موقع "تذكرتي" الخاص بتذاكر مباريات البطولة.

وأبدت جهات مغربية اعتراضها بسبب ظهور علم لا يخص المملكة المغربية، وهو ما تمت الاستجابة له بتقديم الاعتذار بشكل رسمي.