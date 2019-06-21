مي عمر بالأبيض والأسود ولاميتا فرنجية بصحبة ابنها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مساركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بالأبيض والأسود.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بأفراد عائلتها.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة حازت على إعجاب جمهورها.

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لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة نجلها.

آسر ياسين

نشر الفنان آسر ياسين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أمام شاطئ البحر.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة لها أمام شاطئ إحدى الجزر.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من حفل عيد ميلادها.