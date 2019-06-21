رغم مرضه.. هكذا شارك أحمد أمين في "تريند" الصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد أمين، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة له يشارك بها في "تريند" استكمال الجمل بالأسماء.

وشارك أمين جمهوره بصورته مرتين لُتكون جملة "أمين ولد أبو جليل ولا أمين ولد الطحاوي".

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يذكر أن أحمد أمين أعلن عن إصابته أمس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية بس الأكيد وللأسف مش هاينفع استخدم صوتي أبدًا لمدة ٣ أسابيع، للأسف مش هاقدر اشتغل، مش هاعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل".

وعاد الفنان أحمد أمين، إلى القاهرة، يوم الأحد الماضي، وذلك بعد انتهاء تقديم عروض مسرحية "أمين وشركاه"، في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.