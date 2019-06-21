طارق الشناوي ينفي شائعة وفاة المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، على تكذيب شائعة وفاة الفنان المنتصر بالله، والتي انتشرت قبل ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "إلى مروجي الشائعات الحمد الله المنتصر بالله بخير شافاه الله وعافاه".

جدير بالذكر أن الفنان المنتصر بالله، ولد في فبراير 1950، وتخرج في معهد الفنون المسرحية، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، ما بين المسرح والسينما والتليفزيون، من أشهرها فيلم "يا تحب يا تقب"، مسرحية "شارع محمد علي"، مسلسل "أرابيسك"، مسرحية "علشان خاطر عيونك".

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