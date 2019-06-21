سخرت الفنانة ريم عبدالله، من نبأ زواجها الذي تردد أخيرًا وأثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. ونشرت عبدالله مقطع فيديو ساخرًا على صفحتها بـ“سناب شات“، يظهر فتاة سمراء بمكياج مبالغ فيه وتتناول ”علكة“ وعلقت عليها قائلة: ”شكلي وأنا أدور على اللي تزوجته“، وهو ما يعد نفيا للأنباء التي ترددت بشأن زواجها.

جاء رد عبدالله بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة من الوقت وهذا ما جعل الأمر محل جدل بين روّاد مواقع التواصل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة ريم عبدالله تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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