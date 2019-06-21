فنانة تركية تنفصل عن زوجها بعد 36 ساعة زواج

لم تدم فرحة المغنية التركية زيرين أوزار بزواجها من حبيبها الشاب مراد أكينجي، طويلا.

بعد علاقة حب استمرت لمدة عامين، تزوجت “أوزار” التي تبلغ من العمر 61 عاما من حبيبها الشاب الذي يصغرها بـ27 عاما، مساء الأحد 16 يونيو.

ولم تمر إلا 36 ساعة وانفصلا، وأصدرت المغنية التركية بيانا أعلنت فيه عن الانفصال.

ويبدو أن الصدمة كانت كبيرة على “أوزار” التي لم تتحمل ودخلت إلى المستشفى نتيجة لارتفاع في ضغط الدم، بحسب الموقع التركي Gecce.

كانت زيرين أوزار تلقت انتقادات كثيرة بسبب إصرارها على إقامة حفل زفاف وارتداء فستان أبيض، إذ هاجمها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.