بعد المصالحة.. سيرين عبدالنور تخرج عن صمتها وتكشف سر قيامها بهذا الأمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو من سهرة الصلح التي جمعت بينها وبين مواطنتها الفنانة نادين نسيب نجيم، وعدد من فنانات لبنان، والتي نظمتها الفنانة ماجي بوغصن.

سيرين، لجأت لخاصية إغلاق التعليقات على الفيديو الأمر الذي أثار الكثير من التعليقات والتساؤلات حول سر قيامها بهذا الأمر، لتخرج سيرين عن صمتها وتكشف سر إقدامها على هذه الخطوة.

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سيرين عبدالنور، قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «في ناس حبت اللقاء يللي صار، وفي ناس عصبت ما بعرف ليش!! سكرت التعليقات لأن كان في هجوم غير مبرر وغير أخلاقي، وما رح اسمح لصفحتي تكون منبرا لأي إساءة».

من جهتها، أعربت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن سعادتها البالغة بالمصالحة التي حصلت وبالسهرة التي جمعت النجمات اللبنانيات، ونشرت مجموعة من صور من العشاء، وعلقت عليها: «نحن مع بعض أقوى».

وكان من بين النجمات اللواتي حضرن جلسة الصلح التي تمّت بين سيرين ونادين: الفنانات نادين الراسي وورد الخال وداليدا خليل وستيفاني صليبا وكارين رزق الله وماجي بوغصن منظمة الحفل وغيرهن.