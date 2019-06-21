ملحم زين يحتفل بإطلاق ألبومه الجديد في لبنان.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: يحتفل النجم اللبناني ملحم زين بطرح ألبومه الجديد “ملحم زين 2019” في احتفالية خاصة يقيمها يوم 23 حزيران/يونيو الجاري في منتجع “ميرامار” طرابلس بحضور أهل الصحافة والإعلام في لبنان. ويحقق الألبوم رواجًا ملحوظًا منذ إطلاقه عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن ألبوم ملحم زين يضم خمس أغنيات وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ. Advertisements للإستماع إلى أغاني ألبوم ملحم زين 2019:

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