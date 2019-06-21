تقديرا للفن الجزائري ولهذا الفنان.. نسرين طافش “نجمة قطبية”

متابعة بتجــــــــرد: طرحت الفنانة نسرين طافش أحدث أعمالها الفنية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أغنية “نجمة قطبية” تقديرًا للفن الجزائري وللفنان رابح درياسة. وروجت “نسرين” للأغنية الجديدة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصير “تويتر” وغردت قائلة: “إهداء للحبيبة الجزائر .. وللفنان القدير رابح درياسة تقديرا للفن الجزائري والفنانين الجزائريين.. سيبقى فنهم خالد.. ولأمي الغالية ابنة وهران الباهية”. وخاضت نسرين طافش، الموسم الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “مقامات العشق”، وهو من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد. لمشاهدة فيديو “نجمة قطبية”:

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