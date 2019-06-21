بعد “هوجان”.. محمد إمام يعود إلى “لص بغداد”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن النجم محمد إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، عودته لتصوير أحدث أعماله الفنية، الذي يحمل اسم “لص بغداد” المقرر طرحه قريبا بجميع دور العرض.

وشوق “إمام” جمهوره ومحبيه للفيلم، وعلق قائلاً: “ونرجع تاني لفيلم لص بغداد إنتاج سينرچي فيلمز”.

وأضاف: “العمل تأليف تامر إبراهيم إخراج أحمد خالد موسى.. مشروع ضخم.. فيلم كبير.. ونوع جديد على السينما عندنا إن شاء الله حتنبهروا من اللي احنا عاملينه.. هقولكم على ميعاد عرضه أول ماخلص تصويره بإذن الله ادعولنا”.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، بالإضافة إلى عدد آخر من الممثلين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز.

وخاض النجم محمد إمام الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “هوجان” وشارك في بطولته: كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، وصلاح عبد الله، وعدد من نجوم الكوميديا، من إنتاج تامر مرسي، تأليف محمد صلاح العزب، من إخراج شيرين عادل.