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متابعة بتجــــــــــرد: تلقت النجمة الأسترالية “نيكول كيدمان” رسالة تهنئة مؤثرة من صديقتها المقربة النجمة الأسترالية الجميلة “ناعومي واتس” بيوم ميلادها الثاني والخمسين.
ففي وقت سابق من اليوم، شاركت “ناعومي” صورة قديمة لها برفقة “نيكول” وكتبت لها: “عيد ميلاد سعيد لصديقتي الاستثنائية، نيكول.. التقدم بالعمر معكِ وفي قربك كان أحد أكثر الجوانب أهمية في حياتي”.
وأضافت: “حبي واحترامي وإعجابي، حافظتي دائما على كونك مصدر إلهام.. أنا أحبك بجنون”.
لتمتلئ الصفحة الخاصة ببطلة فيلم “كينج كونج” بعدد كبير من الصور التي تجمعها بصديقة طفولتها “نيكول” حيث عرفتها منذ وقت طويل وقضت معظم حياتها برفقتها بعدما التقت بها للمرة الأولى في المرحلة الثانوية بسيدني.
وتعد كل من “ناعومي ونيكول” من أكبر صادرات هوليوود في أستراليا.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم ميلادها الـ 52.. نيكول كيدمان تتلقى رسالة مؤثرة من هذه النجمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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