وليد الشامي يتألق بحفل القطيف في السعودية – بالصورة

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متابعة بتجــــــــــرد: افتتح النجم العراقي وليد الشامي أولى فقرات حفله الغنائي الساهر في مدينة القطيف، بالمنطقة الشرقية بالسعودية، الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
ووسط تصفيق وهتافات الجمهور، صعد وليد الشامي إلى خشبة المسرح بالصالة الرياضية في نادي الخليج. وتألق “الشامي” في مجموعة كبيرة من ألمع أغانيه ومنها “هلا هلا” وغيرها من أشهر أغانيه.
وكانت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، قد طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنية جديدة للفنان وليد الشامي بعنوان “طبعي من الله”.
الأغنية من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، ومكساج جاسم محمد.
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