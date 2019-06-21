متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة والراقصة المصرية، فيفي عبده، للسرقة، اليوم الخميس، بعد أن اكتشفت هروب خادمتها الفلبينية، وسرقة مشغولاتها الذهبية، ومبلغ مالي كان بحوزتها داخل الشقة.
وتقدمت الراقصة المصرية ببلاغ رسمي، خلال الساعات الماضية، إلى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، والهروب. حيث أدلت بأقوالها التفصيلية، أمام رجال الأمن.
وعلى الفور، انتقل فريق من رجال الأمن، وضباط الأدلة الجنائية، لشقة فيفي عبده، وتم إجراء معاينة على أرض الواقع، إلى جانب رفع البصمات. في حين لم تتعرض مداخل ومنافذ الشقة لأية أعمال كسور، أو اعتداء.
وكلفت النيابة العامة، رجال الأمن، بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة، ومدى صحتها، إلى جانب سرعة ضبط، وإحضار الخادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تتّهمُ خادمتها الفلبينيّة بسرقة مجوهراتها ومبلغ ماليّ من منزلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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