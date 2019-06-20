نوال كامل: وصلت إلى شفير الموت… وهذه رسالتي

حلّت الممثلة اللبنانيّة القديرة نوال كامل ضيفة على برنامج “سهرة عمر” الذي يُقدّمه شادي ريشا والذي يُعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت.

نوال عبّرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابيّة الكبيرة التي تلقّتها على دورها في مسلسل “خمسة ونص” مؤكّدة أنّها لم تكن تتوقّع ردة الفعل هذه.

وعن التمثيل إلى جاني الممثلة رولى حمادة في المسرح وعلى التلفاز كشفت بأنّها تشعر بوجود إنسجام كبير بينهما وهو ما ظهر للمشاهدين.

وشدّدت نوال أنّ وصول الدراما إلى المرحلة المشتركة تُعتبر مهمّة جدّاً خاصة أن لبنان مرّ بفترة حرب ويمتلك مواهب تمثيليّة ولا أحد يحل مكان الآخر.

وفيما يخصّ دورها في مسلسل “ثورة الفلاحين” كشفت نوال أنّها كانت سعيدة بالشخصية الجديدة التي عُرضت عليها حيث تطلّبت منها جهد وشكل جديد.

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كما أثنت على المخرج فيليب اسمر الذي يستطيع جعل الممثل الخروج من نفسه لأنّه يُقدّر الجهد ويضع ثقته الكاملة كما أنّه ينتبه لأدقّ التفاصيل.

الكاتبة منى طايع كشفت عن الإلتزام الكبير الذي توليه نوال لعملها إضافة إلى العفويّة والصدق الذي تتمتّع بها كما أنّها تعتبر من أهم الممثلات في لبنان.

أما النجم العربي قصي خولي فكان له مداخلة خاصة في البرنامج، حيث فاجأ نوال على الهواء مباشرةً وعبّر عن سعادته وفخره الكبير بالعمل إلى جانب نوال لأنّها تتعامل مع الشخصيّة بدقّة وبتفاصيل وهو ما كان لافت للنظر.

وعن الشخصيات التي تتمنى تجسيدها بعد دورها في مسلسل “خمسة ونص” صرّحت بأنّها لا تفكّر بهذه الطريقة بل تترك الخيال للكاتب كي يفاجئها بدور يجذبها.

وللمرّة الأولى تحدّثت نوال عن السبب الذي دفعها للغياب عن الساحة لمدة 4 سنوات حيث كانت تعاني من مشكلة في الغدة أدّت لاختلال نظام حياتها بالكامل.

ووجّهت نوال رسالة بعد تجربتها مع المرض بعدم إهمال أي شعور بالألم وإجراء الفحوصات الدورية لأنّ المشكلة ستتفاقم يوماً بعد آخر مثلما وصلت هي إلى شفير الموت.

وعن أعمالها المستقبليّة كشفت نوال أنّها ستشارك في مسلسل “بالقلب” من كتابة طارق سويد وإخراج جوليان معلوف بشخصيّة غير محبّبة.