ياسمين صبري تخضعُ لعملية جراحيّة وتحتاجُ راحة مدّة أسبوعين.. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خضعت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، لجراحة في قدمها، قبل ساعات في مستشفى خاص بمحافظة الإسكندرية، وعادت إلى منزلها فور إفاقتها.

وكشف مصدر مقرّب من ياسمين صبري، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، أن الفنانة المصرية، تعرضت لقطع بسيط في أحد أربطة قدمها، خلال أحد التمارين، التي كانت تقوم بها في الجيم، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا للالتئام.

وأوضح المصدر، أن ياسمين صبري، دخلت المستشفى ظهر أمس، وأجرت بعض الأشعة والتحاليل، وتم تجهيزها لدخول غرفة العمليات في نفس اليوم، لافتًا، إلى أنها عادت لمنزلها في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

وشددّ المصدر، على أن الطبيب المعالج، طالبها بالراحة التامة لمدّة أسبوعين، والابتعاد عن بذل أي مجهود، على أن تخضع لجلستي علاج طبيعي، لإتمام الشفاء.

وعادت ياسمين صبري، للتفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة قديمة لها، وهي داخل الجيم، وكانت تؤدي بعض التمارين، التي تكشف فيها عن المرونة التي تتمتع بها.

Advertisements

وكانت النجمة المصرية ياسمين صبري، قد أثارت حالة من القلق لدى جمهورها، بعدما شاركتهم مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستغرام"، من خلال خاصية "إنستغرام ستوري"، ظهرت فيها، وهي داخل المستشفى، دون الحديث حول وضعها الصحي.

وظهرت ياسمين، وهي ترتدي زيّ المرضى، وامتدت على سرير الشفاء، وعلى يدها "أسورة"، مدوّن عليها بيانات المريض، كما استقبلت باقة من الورود، داخل الغرفة، التي تٌقيم بها في المستشفى.

وشاركت ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "حكايتي"، كأول بطولة مطلقة لها، في الدراما المصرية. وشاركها العمل، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، جمال عبدالناصر، أحمد بدير، إدوارد، ومن تاليف محمد عبدالمعطي.