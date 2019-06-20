بوجه مقلوب.. نيللي كريم تنفرد بثاني أفيشات "الفيل الأزرق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية للجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، على موقع "فيسبوك"، عن ثاني أفيشات الفيلم المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الأضحى السينمائي.

وظهرت في البوستر بطلة العمل الفنانة نيللي كريم، ملكة من عصور قديمة ووجهها مقلوب، ومكتوب عليه "اللي في البيت عندك مش لبنى!".‏

وكان الفنان كريم عبدالعزيز انفرد بأول بوسترات الفيلم، وكشفت عنه صفحة "الفيل الأزرق 2" على "فيسبوك".

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، ‏وإخراج مروان حامد ومن إنتاج شركة "سينرجي".‏