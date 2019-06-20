"مكي" يشكر علي ربيع وأوس أوس لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له برفقة الفنان علي ربيع وأوس أوس وهم يحتفلون بعيد ميلاده.

وكتب مكي: "شکرًا لإخواتی أوس أوس وعلي، علی المفاجأة الحلوة دی، أنا ما بحتفلش بأعیاد المیلاد ومش بفتکر التواریخ أصلًا، بس إمبارح الحمد لله فرحت عشان کل مکان روحته وحتی فی الشغل کل الناس کانت فاکراه وکانوا بیفاجٶنی، کلت کمیة جاتوهات مش طبیعیة".

واحتفل الفنان أحمد مكي، أمس بعيد ميلاده التاسع والثلاثين. وُلد مكي في 19 يونيو 1980 في وهران بالجزائر ونشأ في حي الطالبية بالجيزة.