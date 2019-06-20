تعرف على موعد عرض الجزء الثالث من "la casa de papel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الممثل الإسباني بيدرو ألونسو، بطل المسلسل الشهير "la casa de papel"، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة يُعلن بها عن موعد عرض الموسم الثالث من المسلسل. وكتب بيدرو ألونسو: "لاكاسا دي بابل في 19 يوليو"، ويُعرض المسلسل حصريًا على شبكة نتفليكس. ويشهد الجزء الجديد ظهور ألفارو موتى، المعروف بشخصية "البروفيسور"، وأورسيلا كوربرو الشهيرة بدور "طوكيو"، وميجيل إيران فى دور "ريو"، وخايمى لورنتى فى دور "دنفر"، وألبا فلوريس فى دور "نيروبى"، وإيتزيار إيتونو فى دور "راكيل".

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