سليم عساف ينتظر مولوده الثالث وحائر بين اسمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حلّ الفنان اللبناني سليم عساف ضيفًا على البرنامج التليفزيوني "منا وجر" المعروض على فضائية "MTV Lebanon"، ويقدمه الإعلامي بيار رباط، وخلال اللقاء أعلن عن انتظاره قدوم مولوده الثالث مطلع الأسبوع المُقبل.

وطلب بيار رباط من الجمهور اختيار اسم لابن سليم فهو في حيرة بين الاسمين مارك وزياد، ويرحب بالمقترحات الجديدة.

وخلال الحلقة قدم سليم مجموعة من الأغاني ولحّن مباشرة على الهواء نصوص يراها للمرة الأولى، وتحدث عن توارد الأفكار في الألحان مشددًا على أنها مجرد توارد وليس اقتباسًا.

يُذكر أن سليم عساف أحيا مؤخرًا حفل زفاف كبير في عمان، وشاركه الحفل: ملحم زين وناصيف زيتون، وطرح في مارس الماضي فيديو كليب أغنية "حلا حلا" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج شريف ترحيني.