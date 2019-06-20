شارك كل من الفنان أحمد فهمي ونجم الكوميديا محمد هنيدي في هاشتاج "كلمة وصورة"على طريقتهم الخاصة حيث سخر كل منهما من الأخر الأمر الذي أعرب عنه العديد من رواد السوشيال ميديا عن إعجابه.
حيث بدأها أحمد فهمي بنشر صورة لـ"هنيدي مع أحمد عز وكتب بينهما الطول هيبة والقصر خيبة، ليرد عليه محمد هنيدي بصورة لكلب وبجوارها صورة النجم أحمد السقا كسخرية منه مثلما التي حدثت
يذكر أن محمد هنيدي يجهز الأن من أجل أحدث أعماله السينمائية "عقلة الإصبع" من كتابة عمرطاهر، والمنتظر ان يشارك من خلاله في ماراثون عيد الأضحى السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي لـ«هنيدي»: «القصر خيبة».. والأخير يرد: «كلب السقا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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