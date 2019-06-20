أحمد فهمي لـ«هنيدي»: «القصر خيبة».. والأخير يرد: «كلب السقا»

شارك كل من الفنان أحمد فهمي ونجم الكوميديا محمد هنيدي في هاشتاج "كلمة وصورة"على طريقتهم الخاصة حيث سخر كل منهما من الأخر الأمر الذي أعرب عنه العديد من رواد السوشيال ميديا عن إعجابه.



حيث بدأها أحمد فهمي بنشر صورة لـ"هنيدي مع أحمد عز وكتب بينهما الطول هيبة والقصر خيبة، ليرد عليه محمد هنيدي بصورة لكلب وبجوارها صورة النجم أحمد السقا كسخرية منه مثلما التي حدثت

في فيلم "سمير وشهير وبهير" عندما قال له شيكو" يا كلب السقا".



يذكر أن محمد هنيدي يجهز الأن من أجل أحدث أعماله السينمائية "عقلة الإصبع" من كتابة عمرطاهر، والمنتظر ان يشارك من خلاله في ماراثون عيد الأضحى السينمائي.



