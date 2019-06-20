نشرت النجمة كارمن سليمان مجموعة من الصور تظهرفيها بإطلالتها من خلال حفلها الغنائي بمهرجان الاوبرا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام". وعلقت كارمن قائلة: "عايزة أشكر كل واحد أشتغل معايا لحد يوم الحفلة شكراً فرقتي الموسيقية اللي عمرها ما قصرت و فريق السوشال ميديا بتاعي و مدير أعمالي حازم زيدان و كل الناس طبعاً اللي إهتمت بشكلي بحبكوا قوي". عمرها ما قصرت و فريق السوشال ميديا بتاعي و مدير أعمالي حازم زيدان و كل الناس طبعاً اللي إهتمت بشكلي بحبكوا قوي". وأشعلت النجمة كارمن سليمان أمسية غنائة طربية وسط حضور Advertisements جماهيري كبير ، وغنت مجموعة من اشهر اعمالها : " كلام كلام" ،" حبيبي مش حبيبي" ،" فرح ليلي" ،" صابرة " وغيرهم من اغانيها . وشكرت الفنانة كارمن سليمان كل من ساهم في نجاح حفلها ، وظهرت فب الحفل بارتدائها فستان اسود قصير من تصميم مصممة الازياء يمني مصطفي .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور ... إطلالة بسيطة لكارمن سليمان في حفل غنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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