الخلاف بين بلقيس وفجر السعيد يصل إلى القضاء .. اعرف الحكاية

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن استدعائها من النيابة الكويتية للتحقيق معها في دعوى قضائية رفعتها ضدها المطربة اليمنية بلقيس فتحي، موضحة أنها سوف تدلى بأقوالها للنيابة.

وقد نشرت السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر“، معلقة: ”المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية بلقيس رافعة على قضية في بلدي الكويت“.

وكانت الأزمة بين بلقيس وفجر السعيد قد بدأت عندما هاجمت فجر السعيد والد بلقيس الفنان أحمد فتحي لأنه اعتبر بأنه ملك العود وليس عبادي الجوهر، فردّت عليه "استرح، وانشغل بعودك. أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكنكما معًا لا

تساويان رنة من عود الجوهر".

كما دعته فجر السعيد إلى التزام حدوده، فما كان من بلقيس إلى أن ردت عليها خلال حفل مشترك لها مع والدها على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، "لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك"، وما لبثت فجر السعيد أن ردّت وأكملت هجومها عليها ولكن بلقيس التزمت الصمت ليعود ويتبيّن أنها قررت الردّ عليها عبر القضاء.

