محمد عبد الرحمن: أعود لتصوير "لص بغداد" خلال أيام

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الغامرة بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسل"الواد سيد الشحات"سواء من قبل الناس في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خاصة أنه لمس ذلك بنفسه مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الأعمال الفنية للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة ولكنه لم يبد

رأيه في أي منهم خاصة أنه يقضي فترة راحة واستجمام بعد الإرهاق والضغط الذي تعرض له جراء تصوير المسلسل خلال شهر رمضان المنقضي.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات صحفية، أنه سيعود لاستكمال تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم "لص بغداد" بطولة

النجم محمد إمام مطلع الشهر المقبل.



ويشارك في بطولة فيلم "لص بغداد" محمد عادل إمام، فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن محمد عبد الرحمن شارك في رمضان الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات" مع النجم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما يُعرض له حاليًا بدور العرض السينمائية فيلم "سبع البرمبة" بطولة رامز جلال وبيومي فؤاد.