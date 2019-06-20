الاثنين.. فريق التحفجية يعرض "الواغش" بالساقية

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، فريق التحفجية لتقديم عرضهم المسرحي المتميز "الواغش"، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الاثنين الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً. الموافق 24 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً. تدور أحداث "الواغش"، في إطار درامي حول الموروث الشعبي المصري، من خلال راوى يعرض تفاصيل قصة عن القتل والشر، والمسرحية من تأليف رأفت الدويرى، إعداد وإخراج محمد منصور، وعبدالحميد حسين.

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