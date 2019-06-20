صورة.. باسم ياخور يحتفل بعيد ميلاد ابنه

نشر الفنان باسم ياخور صورة جديدة جمعته بنجله الصغير أثناء أحتفاله بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر باسم في الصورة برفقة ابنه وأمامهم كعكة عيد الميلاد الضخمة، وعلق قائلًا: "كل سنة وانته سالم حبيبي وشوفك دايما بصحة وسعادة ونجاح و ربي يفرحكم باولادكم واحبائكم يا وأمامهم كعكة عيد الميلاد الضخمة، وعلق قائلًا: "كل سنة وانته سالم حبيبي وشوفك دايما بصحة وسعادة ونجاح و ربي يفرحكم باولادكم واحبائكم يااصدقائي الغاليين".



يذكر أن أخر أعمال باسم ياخور، مسلسل "الحرملك"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2019، وقام ببطولته إلي جانب كل من: جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، سامر المصري، درة، قيس شيخ نجيب، تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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