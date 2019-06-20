بسبب متلازمة داون..هجوم حاد على ياسمين صبري

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تلقت ياسمين صبري، تعليقا من أحد الأشخاص علي صورة لها نشرتها خلال ممارستها للرياضة وهي تقف على رأسها؛ لاستعراض رشاقتها، وقال لها إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر الـ6 سنوات، لترد عليه قائلة: "نعم أراهنأنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون .
مواقع التواصل تشن هجومًا
ولاقت ياسمين صبري هجومًا من متابيعها، وتعجب كيف لفنانة في منصب يمثل المرأة الإفريقية تقع في مثل هذا الخطأ الذي اعتبره البعض سخرية من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي متلازمة داون، مؤكدين أنها ليس لها الحق أن تتحدث عن هذه الفئة بهذا الشكل.
واضطرت الفنانة ياسمين صبري، لحذف التعليق، لكن الجمهور لم يتوقف عن انتقادها بل أكد أنها حذفت التعليق خوفًا من الهجوم الذي حدث.
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