فى ذكري وفاة السندريلا.. تعرف علي كواليس فيلم موعد علي العشاء

يحل غدا 12 يونيو، ذكري وفاة سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي رحلت عن عالما في مثل هذا اليوم عام 2001، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد من أهم الأعمال السينمائية فى تاريخ الفن المصرى، فقد استطاعت بموهبتها الفذة أن تأسر قلوب الجماهير بجمالها ورشاقتها وخفة ظلها وصوتها البعيد عن النشاز.
ونستعرض لكم تصريحات المؤلف الكبير بشير الديك عن بعض من كواليس فيلم موعد على العشاء ، والذى قدماه معا.
وكشف " الديك " فى تصريحات صحفية، عن كواليس فيلمهما ، حيث أكد أن سعاد حسنى كانت فى حياتهاالشخصية فتاة عادية وطبيعة لأقصى درجة إلا أنها تتحول بمجرد وقوفها أمام الكاميرا ، حيث إنهم من الفنانين الذين يتقمصون الشخصيات التي يجسدونها إلى حد كبير.
وأضاف "الديك " أن شخصية سعاد حسنى كانت تختلف بدرجة كبيرة عن طبيعة شخصية المخرج محمد خان - مخرج فيلم موعد على العشاء -، فالأولى تتمتع بهدوء كبير ، بينما خان كان يحاول الانتهاء من تصوير العمل حسب الجدول الزمنى ، وهو ما جعل المنتخ يخشى حدوث صدام بينهما
وتابع " الديك" حديثه قائلًا : إن أصعب المشاهد بالنسبة لسعاد حسنى فى فيلم موعد على العشاء كان مشهد التعرف على حبيبها فى المشرحة بعد قتله ، وقد ظلت سعاد حسنى لفترة طويلة جالسة فى موقع التصوير حتى تستحضر مشاعرها ، وهذا جعل مساعد المخرج يستعجلها ، بالرغم من أن المخرج قال لها افعلى كما تشائين تبعًا لإحساسك ، إلا أننا فوجئنا أثناء تصوير المشهد أنها أغشى عليها بعد أن شعرت بآلام شديدة فى معدتها خلال التصوير ، وسقطت على الأرض بينما كان الجميع يعتقد أن هذا فى سياق التصوير وليس حقيقة ، فقد تعايشت مع المشهد بشكل كبير وانفعلت.
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