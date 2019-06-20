فاجأ الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"، و علي ربيع، صديقهما الفنان أحمد مكي في عيد ميلاده الـ39، وأحضرا كعكة عيد الميلاد واحتفلوا به.

نشر مكي صورة جمعته بالثنائي ربيع و أوس أوس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "شکرا لاخواتی أوس أوس وعلی.. علی المفاجأة الحلوة دی.. انا ماباحتفلش بأعیاد المیلاد ومش بافتکر التواریخ أصلا".

وتابع: "امبارح الحمد لله فرحت عشان کل مکان رحته وحتی فی الشغل کل الناس کانت فاکراه وکانوا بیفاجٶنی.. کلت کمیه جاتوهات مش طبیعیه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مفاجأة أوس أوس وربيع لأحمد مكي في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.