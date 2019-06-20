المطرب الشاب محمد نبيل يغنى باللهجة الخليجية "عينيك خطر "

يستعد المطرب الشاب محمد نبيل لتقديم أغنيتين .. حيث أوشك على الانتهاء من تسجيلهما بصوته ومن تلحينه فى تجربة جديدة له لأول مرة في التلحين وذلك من خلال التعاون مع شعراء من الخليج العربي ومن أبرزهم وزير الترفيه السعودى تركى آل الشيخالذى يقدم من كلماته أغنية بعنوان "عينيك خطر " باللهجة الخليجية أما الأغنية الثانية فهي بعنوان "سمعتها "كلمات الشاعر زياد الحيدري وسيتم طرح تلك الأغانى قريبا ،كما من المقرر أن يتم تصوير
وأكد نبيل أنه سعيد بتلك التجربة التى يتمنى أن تحظى بالنجاح خاصة أنه يجيد اللهجة الخليجية.
جدير بالذكر أن نبيل يعد آخر اكتشافات حميد الشاعرى وقدم من ألحانه البوم "لا مش ممكن "من إنتاج شركة هاى كواليتى.. وقد تم تكريمه مؤخرًا فى رمضان الماضى فى حفل تكريم شهداء أبناء الجيش والشرطة.
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