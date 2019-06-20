سرقة منزل الفنانة فيفي عبده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده، لحادث سرقة مؤخرًا بعد أن تم السطو على شقتها بشارع الشبيشيني في مصر القديمة.

وتقدمت فيفي عبده، بشكوى للنيابة التي انتقلت من فورها إلى مقر الشقة وبعد المعاينة تبين أنه تم سرقة مبلغ مالي كبير وبعض المشغولات الذهبية الخاصة بفيفي عبده.

واتهمت فيفي عبده، خادمتها الفلبينية بالقيام بسرقتها والفرار هاربة من الشقة، وبعرض المحضر على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار الخادمة وسرعة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

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وكانت الفنانة المصرية قد شاركت مؤخرصا في فيديو كليب أغنية “ياسكاكر السكر”، مع الفنان اللبناني رامي عياش، كموديل وحقق الفيديو نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه على موقع “يوتيوب”.

الفنانة المصرية شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «مملكة الغجر»، والذي شاركت بطولته مع حورية فرغلي، وكان اسمه «ياسمينا»، وقيل أن فيفي طلبت تغيير اسم العمل، حتى لا يتصور الجمهور أن حورية فرغلي البطلة.

مسلسل «مملكة الغجر»، بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، ومن تأليف محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز حشاد.