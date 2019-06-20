أحمد السقا يرد على اتهامه بالترويج للمخدرات بمسلسل «ولد الغلابة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

واجه الفنان المصري أحمد السقا، بعض الاتهامات والتي تدور حول ترويجه للمخدرات بمسلسل “ولد الغلابة”، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

ورد أحمد السقا، خلال لقائه في برنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»، على هذه الاتهامات قائلًا: «بالعكس تمامًا المسلسل لم يروج للاتجار بالمخدرات، ولكنه قضى على نوع معين من المخدرات انتشر بشكل قوي جدًا في مصر واعتبر أننا قضينا عليه».

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كما كشف خلال اللقاء حقيقة فسخ تعاقده مع المنتج اللبناني صادق الصباح، والذي قدم معه مسلسل «ولد الغلابة»، قائلًا: «أنا لم أوقع مع تامر مرسي، لأني وقعت مع صادق الصباح لموسمين، انتهى موسم وموسم لم يأتي بعد».

وتسبب هذا السؤال في إنفعال أحمد السقا، على الصحفي ووصفه بالسؤال الثعباني، ونصحه بعدم استخدام نوعية هذه الأسئلة مرة أخرى.

يذكر أن مسلسل «ولد الغلابة»، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.