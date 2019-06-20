روبوت يعمل كرجل شرطة في أمريكا

متابعة بتجــــــــــرد: قالت شرطة هانتينغتون بارك الأمريكية، إن روبوتا انضم إلى فريقها الشرطي هو “HP RoboCop”. وأكدت عمدة مدينة كارينا ماسياس أنها متحمسة للغاية لأن الروبوت يساعد ضباط الشرطة في حراسة المدينة، حسب “آي ويتنيس نيوز”. وأضافت: “أنا معجبة بالتأكيد بـ HP RoboCop، ولا أستطيع الانتظار لرؤية فوائد السلامة العامة، التي ستجلبها إلى مجتمعنا”. ويمكن للروبوبت إرسال لقطات مصورة لمقر قيادة الشرطة، ما يجعل الاستجابة الأمنية سهلة وسريعة. وقال مدير المدينة ريكاردو رييس: “قدرات HP RoboCop رائعة للغاية، على وجه الخصوص قدرته على استخدام الميكروفون لردع النشاط الإجرامي، وتنقله للقيام بدوريات في المساحات المفتوحة الكبيرة”.

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