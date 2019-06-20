كيندال جينر تشعل الإنترنت وتنشر صورًا مثيرة من حوض الاستحمام

متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت كيندال جينر شبكات التواصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة صور مثيرة لها في حوض الاستحمام على إنستجرام. وشاركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عامًا لقطات عارية وعلّقت عليها كاتبةً: “اليد الغريبة الكلاسيكية.” أما متلازمة اليد الغريبة فهي حالة مرضية مزمنة بحيث يفقد الشخص قدرته في السيطرة والتحكم بحركات يده من تلقاء نفسه.

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