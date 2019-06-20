الكشف عن سيارة جيمس بوند الجديدة.. سعرها تخطى الـ 1.9 مليون دولار

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متابعة بتجـــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بصور لسيارة جيمس بوند الجديدة والتي بلغ سعرها حوالي 1.5 مليون جنيه استرليني أي حوالي 1.9 مليون دولار.
وفي التفاصيل، فإن الممثل دانيال كريغ البالغ من العمر 51 عاماً سيقود سيارة من نوع Aston Martin Valhalla الخارقة في فيلمه الجديد الذي سُمي بـ Bond 25.
نُشير إلى أن كريغ كان قد أصيب خلال التصوير الأمر الذي جعله يأخذ قسطاً من الراحة.
والجدير ذكره، أن الفيلم Bond 25 سيتم إطلاقه في نيسان من العام المقبل أي 2020.
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