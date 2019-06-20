ياسمين صبري تثير قلق جمهورها حول حالتها الصحية

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متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، عبر خاصية “story” على موقع “إنستجرام”، بمجموعة من الصور، من داخل إحدى المستشفيات، أثارت فيها قلق جمهورها ومحبيها.
وظهرت “ياسمين” في الصور، وهي على فراش المرض داخل إحدى المستشفيات، مرتدية زي المرضى، وحملت في يدها “إسورة” مدون عليها بيانات المريض، لكنها لم تعلق على حالتها الصحية ولم تذكر أي تفاصيل.
وخاضت الفنانة ياسمين صبري الماراثون الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “حكايتي”، وشاركها البطولة كل من: أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم “الديزل” مع محمد رمضان وهنا شيحة، كما شاركت محمد عادل إمام أيضًا بطولة فيلم “ليلة هنا وسرور”، الذي شارك في بطولته أيضًا فاروق الفيشاوي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج حسن المنباوي.
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