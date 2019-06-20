صاحب أغنية “كيكي” يدفع 280 ألف إسترليني للتغطية على تورطه بهذه القضية

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، تقرير مفاده أن النجم العالمي “دريك” والمعروف بأغنية “كيكي” دفع 280 ألف جنيه إسترليني كتسوية إلى امرأة تدعي أنه اعتدى عليها جنسيًا خلال جولة في المملكة المتحدة.

ووافق حبيب ريهانا السابق، والبالغ من العمر 32 عامًا، على التسوية على الرغم من أن رجال الشرطة البريطانيين أعلموه أنه تم تبرئته من أي مخالفات، وكشفت العارضة “ليلي لاس” البالغة 32 عامًا، عن تفاصيل الدفع والهجوم المزعوم في أوراق القضية المرفوعة في نيويورك.

ويقول فريق دريك، إنها تكذب وطلب من منفذي القانون التحقيق مع الصحف التي زعمت أن عارضة الأزياء الأمريكية ليلى – واسمها الحقيقي لاكوانا موريس – صرحت أن دريك أجبرها على القيام بعمل جنسي.

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ويقال إن الحادث وقع في مانشستر في عام 2017، خلال جولة دريكس بوي ميتز العالمية، وتقول مصادر قريبة من دريك إن رجال الشرطة قاموا بتبرئته لأن قصة ليلى “ببساطة غير صحيحة”.

الجدير بالذكر أنه ذاع صيت المغني الكندي “دريك” مؤخرًا، عبر الويب ومواقع التواصل الاجتماعي، بانتشار أغنية “كيكي” على شاكلة فيديوهات اكتسحت الشبكة العنكبوتية في تحدٍ بين الشباب حمل عنوان “تحدي كيكي”.