عودة “صراع العروش”.. بدء تصوير سلسلة جديدة في مكان سري

متابعة بتجـــــــــرد: بعد شهر واحد من انتهاء المسلسل الشهير “صراع العروش Game Of Thrones”، بدأت الشبكة التلفزيونية الأمريكية والقناة المنتجة “HBO” في تصوير مسلسل آخر تستند أحداثه على “صراع العروش”.

بحسب صحيفة “بلفاست تلغراف”، بدأ التصوير قبالة ساحل أيرلندا الشمالية، مع مواقع أخرى يجري إعدادها للتصوير، بما في ذلك استوديوهات تيتانيك في بلفاست، المدينة التي كانت بمثابة مركز الإنتاج الرئيسي لـ”صراع العروش” طوال موسمه الثامن.

المعلومات قليلة حول هذا العرض من السلسلة الجديدة، لكن مؤلف رواية أغنية الجليد والنار المقتبس منها المسلسل الدرامي “جورج آر. آر مارتن”، كشف في مقابلة تلفزيونية تعود إلى نوفمبر الماضي في برنامج “إنترتيمنت ويكلي”، أن المسلسل الجديد تعود أحداثه إلى 5000 عام قبل أحداث “صراع العروش” الرئيسية.

وقال “مارتن” في تلك المقابلة: “ويستروس كان مكانا مختلفا جدا، لم يكن هناك الكينغز لاندنج ولا العرش الحديدي، أو التايغيران، أما فاليريا فبالكاد بدأت بالصعود مع تنانينها والإمبراطورية العظيمة التي بنتها”، مضيفا: “نحن نتعامل مع عالم مختلف وحقبة زمنية أقدم، ونأمل أن تكون هذه السلسلة ممتعة”.

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تفيد تقارير “بلفاست تلغراف”، بأن التصوير قد بدأ في مكان سري في داون، إحدى مقاطعات أيرلندا الشمالية الست، وأيضًا على الساحل الشمالي، الأسبوع الماضي، ولكن ليس من المعروف ما إذا كان الممثلين الرئيسين في السلسلة الجديدة وصلوا إلى مواقع التصوير بعد أم لا؟

“ناعومي واتس” ستلعب دورا رئيسيا في السلسلة الجديدة التي لم يُطلق اسما لها بعد، ووُصف دورها في تقرير “فارايتي” أنها “شخصية اجتماعية ذات كاريزما تخفي سرا مظلما”، ولكن حتى الآن لا يبدو أنها على استعداد لبدء التصوير؛ حيث شوهدت في زيارة لصديق لها في مدينة نيويورك أول أمس الثلاثاء.

مع “ناعومي” هناك أيضًا “ميراندا ريتشاردسون”، و”جيمي كامبل باور”، و”نايومي آكي”، و”دينيس غوف”، و”جوش وايتهاوس”، و”شيلا أتيم”، و”إيفانو إرميا”، و”أليكس شارب”، و”توبي ريغبو”.