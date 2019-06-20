أبطال "توي ستوري 4" يستعيدون ذكرياتهم مع ألعاب الطفولة

خطفت سلسلة "Toy Story توي ستوري" قلب الجمهور منذ صدور أول أجزائها عام 1995، والآن مع اقتراب طرح جزء رابع، تسعى سلسلة الأنيميشن للمحافظة على نفس مستوى النجاح.

وأرجع النقاد نجاح السلسلة على مدار 25 عاماً إلى عدة أسباب، أبرزها شخصياتها الطفولية العفوية، وقصتها البسيطة التي أحبها الصغار وشعر معها الكبار بالحنين للطفولة.

ويقدم "Toy Story 4" قصصا جديدة لألعابه، ويستعرض أبطال السلسلة قصصهم مع ألعاب الطفولة، في تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

1- توني هيل (فوركي)

2- تيم آلان (باز)

ذكر الممثل الأمريكي توني هيل، الذي يُقدم شخصية "فوركي" في "Toy Story 4"، أن لعبته المفضلة في الطفولة كانت دمية "سكوتر"، من برنامج Muppet Show "ذا مابيت شو"، لأنها كانت تذكره بنفسه إلى حد ما، إذ كان يرتدي نظارات، ومصابا بالربو مثله تمامًا، فكان يرى في "سكوتر" نسخة منه، ولذلك كان يصطحبه في كل مكان.



بالنسبة للممثل تيم آلان، الذي يُقدم شخصية رائد الفضاء "باز" في "حكاية لعبة"، فإن لعبته المفضلة في الطفولة كانت دمية "جوني 7"، التي تمتلك 7 أسلحة في آن واحد، ورغم أن هذه اللعبة ممنوعة حالياً، إلا أنها كانت المفضلة لدى "تيم".

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أَحب "تيم" لعبة "جي أي جو" أيضًا، ولعب بها لفترة، إلا أنه خاف أن يسخر منه أحد لأنه يلعب بالدمى، فغير ملابس اللعبة، وصنع لها خوذة كي تبدو أكثر قوة وبأس.

3- آني بوتس (بو بيب)

نشأت الممثلة الأمريكية آني بوتس في مزرعة واسعة بولاية كنتاكي، وعاشت حياة بسيطة، لذلك لا تتذكر أي من ألعابها، لأنها كانت منشغلة بالطبيعة الخلابة من حولها.

وتتذكر الممثلة التي تلعب شخصية "بو بيب" أنها كانت تعود من المدرسة لتلقي حقيبتها على الأرض، وتخرج إلى المزرعة لتلعب مع الحيوانات حولها، وتقضي وقتاً ممتعاً.

4- بليك كلارك (الكلب سلينكي)



قال الممثل بيك كلارك إن عشق طفولته كان ألعاب السيارات والشاحنات، لدرجة أنه ما زال يحتفظ ببعض من هذه الألعاب حتى الآن، وأضاف أنه كان يمتلك "كلب سلينكي" تمامًا مثل الشخصية التي يؤدي صوتها.

5- والاس شون (ريكس)



أحب الممثل الأمريكي والاس شون الكتب والقصص المصورة بشدة في طفولته، خاصةً تلك التي تقدمها ديزني، كما امتلك بعض الدمى أيضاً.

6- مادلين مكجرو (بوني)

تحب الطفلة مادلين مكجرو، التي تقوم بالأداء الصوتي لشخصية "بوني" دمية باربي بشدة، وتصمم ملابسها بنفسها مع شقيقتها.



