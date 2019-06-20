كيانو ريفز بطل وشيك في عالم "مارفل" للخارقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش نجم هوليوود كيانو ريفز فترة انتعاشة فنيّة، إذ احتفل بطرح الجزء الـ3 من فيلمه الناجح "جون ويك"، وظهوره في الجزء الـ4 من فيلم الرسوم المتحركة TOY STORY.
وأعلن كيفين فيج، المدير التنفيذي لاستوديوهات شركة "MARVEL" أن محادثات تجري حالياً مع نجم أفلام "ماتريكس" للانضمام إلى عالم أبطال MARVEL الخارقين.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة تصريحات عن فيج خلال ترويجه لفيلم "Spider-Man: Far From" في لندن، أشار فيها إلى احتمالية أن ينضم كيانو ريفز (54 عاماً) إلى أبطال فيلم "الأبديون" Eternals المقرر طرحه عام 2020.
ويُشكل فيلم Eternals المرحلة الثانية من مراحل أبطال Marvel بعد انتهاء حقبة Avengers بعرض فيلم End Game الذي حقق أرقاماً قياسية في شباك التذاكر حتى الآن.
وفي حالة نجاح المفاوضات، سيكون النجم كيانو ريفيز ثاني أبطال الصف الأول المنضمين لفيلم Eternals بعد أنجلينا جولي.
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