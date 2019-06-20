سليم عساف ينتظر مولوده الثالث

Jun 20, 2019
حلّ الفنان اللبناني سليم عساف ضيفاً على البرنامج التلفزيوني “منا وجر” المذاع على محطة “أم تي في اللبنانية”، الذي يقدمه الإعلامي بيار رباط، وخلال اللقاء أعلن سليم عن انتظار مولوده الثالث مطلع الأسبوع المقبل.
كما تحدث عن أسباب نجاح أغنيته الجديدة “حلا حلا” التي وزعها عمر صباغ وأخرج كليبها شريف ترحيني.
كما لحّن سليم مباشرة على الهواء نصوص يراها للمرة الأولى إضافة إلى مواضيع وتحديات جعلت من هذه الحلقة غنية وناجحة بامتياز.
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