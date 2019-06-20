تكريم زكريا فحام في مدينة طرابلس

Jun 20, 2019 كُرم سفير الإعلاميين العرب “زكريا فحام” في الحدث الضخم الذي أقامته خبيرة التجميل رانيا عثمان لإقامة بمدينة طرابلس تحت شعار “طرابلس مدينة الحياة والجمال”. Advertisements وحضر حفل الإستقبال محافظ مدينة طرابلس الفيحاء القاضي رمزي نهره. وبعد تسلم الإعلامي زكريا فحام الدرع التكريمي، قام بإهدائه لشهداء الجيش اللبناني. كما تم تكريم كل من رجل الأعمال ايلي نحاس، القاضي أماني حمدان، الممثلة كاتيا كعدي، الاعلامية زينة فياض والاعلامي زكريا فحام، الاعلامية يمنى شري، الممثلة برناديت حديب ورئيسة اتحاد السفراء غرازيلا سيف، المنتدى الدولي، قائم المقام ربى الشفشق، المهندسة ميرنا شاهين، سيدة الأعمال ايناس عبدالعزيز، وسيكون الحدث برعاية وحضور محافظ الشمال وجميع القيادات الأمنية والمدنية، في مركز رانيا عثمان بيوتي سنتر.







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