متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم الفنان المصري أحمد فهمي، موعد زواجه رسميا من مواطنته الفنانة الشابة هنا الزاهد، وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة بعد ارتباطهما بعمل فني مشترك لأول مرة من خلال مسلسل "الواد سيد الشحات".
وقال الفنان أحمد فهمي، إنه سيقيم حفل زفافه ويعقد قرانه رسميا على خطيبته الفنانة هنا الزاهد أواخر الصيف الجاري، مشيرا إلى أنه سيستقر على اليوم الذي يقيم فيه حفل الزفاف قريبا.
وقال أحمد فهمي، خلال لقاء مع برنامج "عرب وود" أنه مجبر على إقامة حفل زفاف، رغم أنه لا يحب حضور الحفلات، مؤكدا أنهما لولا ارتباطاتهما بأعمال فنية كانا تزوجا قبل فترة.
وفي فيديو آخر نشرته صفحة برنامج "عرب وود" على "إنستغرام"، رد أحمد فهمي على منتقدي مسلسله "الواد سيد الشحات" مؤكدا أن هناك من انتقده عن اقتناع، وهناك من انتقده دون علم أو مشاهدة أو تقييم، مشيرا إلى أنه يرحب بالانتقاد، ولكن يكون بناء على علم وليس نقدا هداما.
وجمع مسلسل "الواد سيد الشحات" أحمد فهمي وهنا الزاهد سويا لأول مرة في رمضان 2019، وشاركهما البطولة محمد عبد الرحمن، وهو من إنتاج شركة "سينرجي"، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يعلن موعد زواجه من هنا الزاهد.. ويؤكد: لا أحب الحفلات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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