ريهام عبد الغفور: لا أستعين بالمكياج في حياتي اليومية.. وهذا ما قالته عن "لوك" فريدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، عن السبب الحقيفي وراء إطلالتها بالشعر القصير، مشيرة إلى أن "النيولوك" يعود إلى تجسديها شخصية "فريدة" في مسلسل "زي الشمس" مع الفنانة دينا الشربيني.

وقالت ريهام في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها حفل تكريم حزب الوفد لنجود دراما رمضان 2019، إنها لن تغير إطلالتها خلال الفترة المقبلة، حتى ينمو شعرها وتستطيع تغيير شكلها.

وأوضحت أنها لا تميل إلى وضع المكياج في حياتها الشخصية، وظهر ذلك في الصور التي نشرتها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور شاركت في أعمال فنية متميزة، منها "الرحلة"، "الزئبق" ، "القيصر".