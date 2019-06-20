"منارات للسينما المتوسطية" يحتفي بالسينما المصرية والإيطالية

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مديرة مهرجان "منارات للسينما المتوسطية" في تونس، المنتجة درة بوشوشة، أن الدورة الثانية منه المقرر إطلاقها في شهر يوليو المقبل ستحتفي بالسينما المصرية والإيطالية ليُسلِّط الضوء على أحدث منتجاتهما في العقود القليلة الماضية. وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ يوم أمس الأربعاء، بحضور شيراز العتيري، المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، صوفي رونو، مديرة المعهد الفرنسي بتونس، خنساء بوعصيدة، مديرة الاتصال المؤسسي، وليلى تقية، المديرة المركزية للديوان الوطني التونسي للسياحة. حيث أضافت أن الفنانين المصريين إلهام شاهين، نيللي كريم، محمود حميدة ويسري نصر الله، وحلمي الدريدي من تونس، عبد الماليك من فرنسا والأخوين داردين من بلجيكا سيحلون ضيوفاً على الدورة الثانية للمهرجان.

Advertisements

وشرحت أن برنامج المهرجان يشمل 54 فيلما بين روائي ووثائقي إضافة إلى 13 فيلماً قصيراً من أكثر من 20 دولة. فيما تضم المسابقة الرسمية عشرة أفلام فقط من ألبانيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان والمغرب وتونس وتركيا.

وأضافت: "اخترنا سينما نقد اجتماعي أو شجب ولكن بلغة سينمائية. فهي تفتح أعيننا، تغذي روحنا النقدية ووعينا، وهي بذلك تحافظ على البريق الذي يجعلنا بشرا".

أما لجنة التحكيم فتتألف من الكاتب الجزائري كمال داود والممثلة المصرية سلوى محمد علي والمخرج الفرنسي ميشال لوكلير والممثلة التونسية سهير بن عمارة والممثلة التركية داملا صونماز. علماً أن العروض المجانية للأفلام، ستقام على شواطئ الساحل التونسي من الشمال إلى الجنوب في المرسى وخير الدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت وقابس وصفاقس وجربة.

هذا ويشمل برنامج المهرجان جلسات نقاش مع صنّاع السينما وورش تدريب إضافة إلى حفل توقيع كتاب "السينما التونسية.. الأمس واليوم" للكاتب التونسي طارق بن شعبان.