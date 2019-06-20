السبت.. عزاء السيناريست جابر عبدالسلام في "عمر مكرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستقبل أسرة السيناريست جابر عبدالسلام، مساء يوم السبت المُقبل 22 يونيو الجاري، العزاء في مسجد عمر مكرم بوسط البلد.

وكشفت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن موعد العزاء، داعية له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كان السيناريست جابر عبدالسلام، توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 17 يونيو، بعد صراع مع المرض حسبما أعلنت ابنته "أمل" عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، وشيع الجثمان عقب صلاة ظهر نفس يوم الوفاة من مسجد السيدة نفيسة.

قدم السيناريست جابر عبدالسلام عددًا من الأعمال منها: مسلسل "أبناء ولكن"، بطولة تيسير فهمي وهالة فاخر وتعاون مع محمود عبدالعزيز في فيلم "خليل بعد التعديل"، وسعيد صالح في فيلم "اللص والثعلب"، ويونس شلبي، في "هارب من التجنيد".