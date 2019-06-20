فيديو| فهمي عن انتقاد فنانين لمسلسله: "ماشتغلوش ربنا معاهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
رد الفنان أحمد فهمي على الانتقادات التي وجهت لمسلسله الأخير الواد سيد الشحات، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.
وقال فهمي، خلال حواره في برنامج عرب وود على قناة روتانا: "في ناس شافت بجد وده رأيها وإحساسها فخلاص، وفي ناس قالتها من غير ما يشافوا، فدول مش فارقين، وفي ناس من الشغلانة ماشتغلوش فقالوها دول ربنا معاهم".
يذكر أن مسلسل الواد سيد الشحات بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى ظهور ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.
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