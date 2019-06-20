فيديو| فهمي يكشف سبب اضطراره لإقامة حفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشف الفنان أحمد فهمي عن موعد زفافه، وكذلك فكرة إقامة حفل زفاف.
وقال فهمي خلال لقاء في برنامج عرب وود إن الزفاف سيكون في آخر الصيف، مشيرا إلى أنه بمجرد تحديد الموعد سيتم الإعلان عنه.
وأكد أن سيقيم حفل زفاف رغم عدم حبه وعدم حضوره لأي أفراح، بسبب هنا الزاهد، مضيفا بشكل ساخر: "طبعا هنعمل فرح، هي هنا هتسيبني".
وشارك فهمي والزاهد في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل الواد سيد الشحات، وشاركهما البطولة الفنان محمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندي.
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