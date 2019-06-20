شقيقة السندريلا تكشف لمصراوي حقيقة الخلاف بين "سعاد" ونجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة السندريلا سعاد حسني، إنه لا صحة لوجود خلاف بين شقيقتها، وبين الفنانة نجاة الصغيرة.

وأكدت "جانجاه" في تصريح خاص لمصراوي، أن نجاة هي شقيقة سعاد حسني من ناحية الأب، أما هي شقيقة السندريلا من الأم.

وأوضحت أن كل واحدة منهن كان لها طريق مختلف عن الأخرى، وهذا لا يعني وجود خلاف بينهما.

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وأشارت إلى أن السندريلا تعرضت خلال مسيرتها الفنية وحتى بعد رحيلها، لحملات تشويه وشائعات كثيرة، وهي تظهر وتتحدث عنها، فلا يعني أنها تدافع عنها، فسعاد ليست متهمة- بحسب قولها.

وتابعت: "لم أمل، ولم أيأس من السير وراء الحقيقة، فالإيمان بداخلي نابع أنني على حق حينما أدافع عن شقيقتي، ولا أتخيل أن أسمع شائعات عن شقيقتي ولا أنفيها، فأنا أحوال إظهار الحقيقة".

أما عن الأخبار المتداولة عن وجود "ابن" للسندريلا، أكدت أن الأمر غير صحيح، وما حدث أن شقيقتها "حملت" مرتين، ولم يكتب للحمل أن يكتمل.

واختتمت حديثها قائلة: "سعاد كانت مش بس أختى الكبيرة، دي كانت أمنا، وكانت متحملة مسئوليتنا من صغرها، هي كانت أكبر مني بـ 17 سنة، وبعد ما بابا مات في سن صغير جدا، صرفت علينا واتحملت مسئوليتنا، وعوضتنا عن حاجات كتير".