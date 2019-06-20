شريف عرفة: استعنت بمصادر إسرائيلية في "الممر" ومرحلة "67" تمس دول كثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج شريف عرفة إن فيلم "الممر" يتعرض للتاريخ والتاريخ مستندات، لافتًا إلى أنه اهتم بدراسة الكثير من المراجع التاريخية، وأن كل معلومة حرص على التأكد من صحتها بالإطلاع على أكثر من مصدر.

وأضاف في بيان صحفي "قرأت مصادر سواء من الجانب المصري أو الإسرائيلي أو الروسي، وشاهدت أفلامًا وثائقية لـ BBC أو للروس أو التليفزيون الإسرائيلي أو أي مذكرات كتبها كل من عاصر تلك المرحلة سواء من الجنود أو الكُتاب، لأننا بنتكلم عن مرحلة مهمة جدًا في التاريخ ولها أكثر من طرف من دول العالم".

وتابع عرفة "كنت أفكر جيدًا أن هذا الفيلم سيشاهده المواطن العربي والإسرائيلي والأمريكي وغيرهم، فلا بد أن تكون هناك درجة مصداقية عالية، لأننا لا نقدم فيلم للمشاهد المصري، مرحلة 67 وما بعدها تمس دول كثيرة في المنطقة وخارجها وبالتالي لابد أن نكون على قدر الحدث".

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ورغم صعوبة العمل بداية من التحضير مرورًا بكل مراحل التنفيذ، إلا أن عرفة أكد على شعوره بالمتعة النابعة من تقديمه شيء مختلف، ولأن الجميع كان ينتظره، مضيفًا "والمتعة شملت فترة التصوير التي استمرت لأشهر في الصحراء ومرحلة ما بعد الإنتاج، وأتمنى أن يكون الممر مرحلة جديدة في تاريخ مصر السينمائي نحو نوعية لم يتم تقديمها بهذه الجودة من قبل".

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.