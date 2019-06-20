محمد فراج لـ"الخليج 365": "الممر" حقق حلمي ونقطة مهمة في مسيرتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته بالمشاركة في فيلم "الممر"، المعروض ضمن الموسم السينمائي الجاري، ويجسد من خلاله دور جندي صعيدي شارك في حرب الاستنزاف التي مهدت لانتصارات حرب أكتوبر 1973.

وقال فراج في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أخر إنتاج معروف للأفلام الحربية كان في نهاية الثمانينات من خلال فيلم (الطريق إلى إيلات)، والذي تحدث عن واحدة من بطولات البحرية المصرية، وبعده قُدمت أفلامًا لم تلق رواجًا"، مضيفًا "مينفعش الجيش المصري ببطولاته وتاريخه وشخصياته تغيب عنه السينما. لمدة 30 سنة مطلعش من عباءة الفن المصري عمل يتكلم عن الجيش المصري وبطولاته التي لا نعرف عنها الكثير، لازم نشوف الشخصيات اللي فدت البلد بروحها ورجعوا أرضنا".

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وتابع "شجعني على المشاركة في الفيلم أمر مهم بالنسبة لي، وهو أنه سيحقق لي حلم التعاون مع المخرج الكبير شريف عرفة، فأي ممثل في الوطن العربي سواء كان نجم نجوم أو وجه جديد شرف له العمل مع شريف عرفة، وأعتبرها نقطة مهمة في سيرتي، والحمد لله كل شيء يأتي في وقته المناسب".

فراج أكد أن تقديمه لدور صعيدي، كان أحد أحلامه التي حققها له فيلم "الممر"، موضحًا "أول مرة أمثل صعيدي، ربنا جابهالي في عمل مهم أوي زي ده"، نافيًا أن تكون تفاصيل المجند الصعيدي لشخصية حقيقية "مش قصة حقيقة كل المكتوب حصل لكن تفاصيل الشخصيات نفسها خيالية لواقعة حقيقية".

"الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبدالخالق، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، محمد جمعة، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، وشارك في كتابة الحوار وأشعار الفيلم الشاعر أمير طعيمة، موسيقى عمر خيرت.